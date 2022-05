Kanada plánuje sprísniť legislatívu v oblasti strelných zbraní

Toronto 31. mája (TASR) - Vláda kanadského premiéra Justina Trudeaua v pondelok predstavila návrh legislatívy, ktorá by na celom území krajiny zmrazila dovoz, nákup či predaj ručných strelných zbraní. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Tento zákon by podľa vlády umožňoval odobrať oprávnenie na držanie zbrane ľuďom, ktorí sa dopustili domáceho násilia či trestného činu obťažovania. Vláda takisto proti pašovaniu a obchodovaniu so zbraňami plánuje bojovať zvýšením trestov, poskytnutím väčšieho množstva nástrojom na vyšetrovanie zločinov spáchaných strelnými zbraňami a posilnením opatrení na hraniciach. Zákon takisto dá súdom právomoc odobrať zbrane ľuďom, ktorí by na základe posudku mohli byť nebezpeční pre seba alebo svoje okolie.



Trudeau už dlhšie plánoval zaviesť prísnejšie zákony v oblasti strelných zbraní, píše AP. Návrh nového zákona však vláda predstavila po dvoch tragických udalostiach zahŕňajúcich streľbu, ktoré sa tento mesiac odohrali v USA.



Na základnej škole v meste Uvalde v americkom štáte Texas 18-ročný páchateľ minulý týždeň usmrtil 19 žiakov a dve učiteľky. Ďalší 18-ročný páchateľ 14. mája v Buffale v štáte New York zastrelil desiatich Afroameričanov.