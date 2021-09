Podľa exit pollov vedie v kanadských voľbách Liberálna strana

Ottawa 21. septembra (TASR) – Liberálna strana kanadského premiéra Justina Trudeaua vedie v počte hlasov získaných v pondelňajších predčasných parlamentných voľbách nad konzervatívcami, na ktorých čele stojí Erin O'Toole. Vyplýva to z exit pollu kanadskej verejnoprávnej stanice CBC.



Ako uvádzajú agentúry AFP a DPA, zatiaľ nie je známe, či liberáli získali dostatočnú podporu voličov na to, aby si zaistili nadpolovičnú väčšinu kresiel v 338-člennom parlamente.



Oficiálne výsledky predčasných volieb sa očakávajú až v stredu. Dôvodom je vysoký počet hlasov odovzdaných poštou, pripomína AFP.



Trudeau, ktorý doposiaľ vládol s menšinovým kabinetom, vyhlásil predčasné voľby v auguste potom ako vyhlásil, že pri presadzovaní legislatívy sa musí spoliehať na podporu iných parlamentných strán. V uplynulých mesiacoch sa v tejto súvislosti sťažoval na obštrukcie zo strany opozície. Premiérova popularita však podľa agentúry AP v porovnaní s minulosťou klesla aj napriek tomu, že zvládanie pandémie zo strany jeho vlády sa považuje za úspešné. AFP to prisudzuje tomu, že po šiestich rokoch vlády „jeho administratíva vykazuje známky únavy".



K moci sa Trudeau dostal v roku 2015, keď jeho Liberálna strana vo voľbách získala väčšinu kresiel v tamojšej Dolnej snemovni. Vo voľbách z roku 2019 si však značne pohoršil aj pre zverejnenie fotografií z večierku spred dvadsiatich rokov, na ktorých mal tvár zafarbenú na čierno.