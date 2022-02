Kanada podporí tvrdé sankcie Západu, ak Rusko napadne Ukrajinu

Brusel 1. februára (TASR) - Kanada je pripravená pripojiť sa k ostatným západným krajinám pri uvalení tvrdých sankcií na Moskvu, ak Rusko opätovne pošle vojakov na Ukrajinu. Uviedla to v utorok kanadská ministerka obrany Anita Anandová počas návštevy v bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie.



Podľa tlačovej agentúry Reuters Anandová po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom uviedla, že jej krajina je pripravená podieľať sa na sankciách, ktoré by Západ uvalil na Rusko v prípade vojenskej intervencie na Ukrajine. Zdôraznila, že Ottawa je pripravená podporiť Kyjev a Severoatlantickú alianciu, a zopakovala plány Kanady na posilnenie svojej výcvikovej misie na Ukrajine.



Podľa jej slov má Kremeľ na výber – buď deeskaláciu súčasného napätia, alebo represívne opatrenia, ak sa situácia vyhrotí.



"Rusko stojí pred dôležitou voľbou. Môže sa rozhodnúť vyjednávať, aby deeskalovalo napätie, alebo čeliť tvrdým ekonomickým sankciám," povedala Anandová pred novinármi.



Spojené štáty obvinili Rusko z plánovania vojenskej intervencie na Ukrajinu, ktorá už od roku 2014 vo svojej východnej časti vedie ozbrojený konflikt s proruskými separatistami.



Reuters pripomína, že Rusko popiera akýkoľvek úmysel rozpútať vojnu na Ukrajine, ale zníženie napätia podmieňuje poskytnutím záruk pre svoju bezpečnosť a žiada uistenie, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO a že Aliancia stiahne svoje sily zo súčasných pozícií na východe Európy do stavu z roku 1997.