Kanada podporí výstavbu ropovodu do Pacifiku
Environmentálne organizácie však projekt ostro kritizujú, podľa nich vláda prestáva podporovať klimatické ciele a zvýhodňuje ropný priemysel.
Autor TASR
Washington 29. novembra (TASR) – Kanadský premiér Mark Carney podpísal memorandum o porozumení o výstavbe viac než tisíckilometrového ropovodu do Tichého oceánu, pričom jedným zo zámerov projektu je znížiť exportnú závislosť krajiny od Spojených štátov. Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej správu prevzala TASR.
Dohoda s provinciou Alberta stanovuje, že Ottawa podporí výstavbu ropovodu, ktorý má denne prepraviť 1 milión barelov ropy z Alberty do exportného terminálu na západnom pobreží. Odtiaľ bude ropa smerovať najmä do Ázie, informovali v piatok kanadské médiá.
Počas slávnostného podpisu dohody Carney projekt vyzdvihol s tým, že posilní Kanadu a umožní jej stať sa nezávislejšou. Dodal tiež, že kedysi úzke vzťahy so Spojenými štátmi sú dnes často nevýhodou.
Projekt prichádza v čase rastúceho napätia s Washingtonom po opätovnom zvolení prezidenta Donalda Trumpa, ktorý okrem uvalenia ciel na susednú krajinu verejne presadzoval myšlienku anexie Kanady.
Premiérka Alberty Danielle Smithová podľa denníka Globe and Mail uviedla, že ropovod zabezpečí, aby provincia aj krajina neboli závislé od jediného odberateľa.
Environmentálne organizácie však projekt ostro kritizujú, podľa nich vláda prestáva podporovať klimatické ciele a zvýhodňuje ropný priemysel.
