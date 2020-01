Kanada podporila snahy vodcu venezuelskej opozície

Ottawa 28. januára (TASR) - Kanada chce oživiť snahy o nastolenie demokracie vo Venezuele. Uviedol to v pondelok kanadský minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne, keď sa v Ottawe stretol s vodcom venezuelskej opozície Juanom Guaidóom, ktorý rokoval aj s kanadským premiérom Justinom Trudeauom.



Ten prisľúbil Guaidóovi podporu pri riešení krízy vo Venezuele. Podľa agentúry AP Trudeau poznamenal, že Ottawa bude podporovať úsilie vodcu venezuelskej opozície, ktorý "sa snaží vrátiť slobodu" obyvateľom krajiny.



Champagne zdôraznil, že "je potrebné konať", aby sa "oživili" snahy o vyriešenie krízy.



Kanada si podľa neho vo Venezuele želá pokojný prechod k demokracii, ktorý by uskutočnil venezuelský ľud prostredníctvom slobodných a spravodlivých volieb. Hlasovanie by sa podľa Kanady malo konať čo najskôr a pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov.



"Toto nie je boj jedného človeka. Je to boj všetkých Venezuelčanov a my dostávame jasnú podporu," ocenil Guaidó, keď ďakoval Kanade za jej pokračujúcu podporu venezuelskej opozície.



Guaidó bol 5. januára znovuzvolený za predsedu venezuelského parlamentu, ktorý je jedinou inštitúciou vo Venezuele ovládanou opozíciou. Napriek zákazu opustiť Venezuelu, ktorý vydal venezuelský najvyšší súd verný prezidentovi Nicolásovi Madurovi, Guaidó pred vyše týždňom odcestoval do Kolumbie, kde sa stretol so šéfom americkej diplomacie Mikom Pompeom. Následne odcestoval do Európy, kde absolvoval rokovania s britským premiérom Borisom Johnsonom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a viacerými poslancami španielskeho parlamentu.