Kanada podporuje rýchly vstup Fínska a Švédska do NATO

Brusel 16. mája (TASR) - Kanadská vláda podporuje snahy Fínska a Švédska "rýchlo vstúpiť" do Severoatlantickej aliancie v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. Uviedla to v pondelok šéfka kanadskej diplomacie Melanie Jolyová po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Na rokovanie pricestoval aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba. TASR informácie prevzala od agentúry AP.



"Kanada je za rýchly vstup (do NATO) pre obe krajiny. Naším cieľom je byť medzi prvými krajinami, ktoré budú môcť ratifikovať pristúpenie Švédska a Fínska," povedala Jolyová.



Na otázku, či by Kanada bola aj za vstup Ukrajiny do Aliancie, Jolyová odpovedala, že jej krajina je za "politiku otvorených dverí", avšak takýto krok nepodporila. AP v tejto súvislosti pripomenula, že vstup Kyjeva do NATO by znamenal, že spojenci v rámci Aliancie by sa automaticky stali súčasťou vojny proti Rusku.