Polícia identifikovala obete piatkových vrážd pri Toronte

Toronto 7. septembra (TASR) - Polícia v kanadskom meste Oshawa blízko Toronta identifikovala obete piatkových vrážd, keď útočník zastrelil štyroch svojich príbuzných, jedného zranil a následne spáchal samovraždu. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál CBC.ca.



Obeťami sú 50-ročný Chris Trainor a jeho tri deti - Bradley (20), Adelaide (15) a Joseph (11). V nemocnici s vážnymi zraneniami leží ich matka Loretta (50), ktorá je učiteľkou v miestnej škole.



Páchateľom bol 48-ročný Michael Lapa s trvalým pobytom vo Winnipegu v štáte Manitoba. Vyšetrovatelia uvádzajú, že Lapa prišiel k svojim príbuzným neohlásene. Susedia uviedli, že Lapovo auto s manitobskou poznávacou značkou, ktoré stálo na mieste činu, údajne predtým nikdy nevideli.



K incidentu došlo približne o 01.20 h (07.20 h SELČ) v piatok ráno, keď viacerí susedia nahlásili streľbu.



Polícia nešpecifikovala Lapov vzťah k obetiam. Uviedla iba, že išlo o "príbuzného". Údajne ide o Lorettinho brata. Známy nie je ani motív konania, ktorý polícia naďalej vyšetruje.



Vyšetrovatelia vyzvali každého, kto má informácie o páchateľovi alebo iných skutočnostiach súvisiacich so zločinom, aby ich kontaktoval.



Po ďalších páchateľoch polícia nepátra. Nehrozí ani ďalšie nebezpečenstvo v miestnej komunite.



"Je to hrozné. Nikdy by ste nečakali, že sa niečo takéto môže stať, najmä nie v tejto štvrti. Je tu veľmi pokojne," uviedla Liz McIntoshová, ktorá žije v dome vedľa miesta činu.