Kanada posiela do Európy vojakov a uvaľuje nové sankcie na Rusko

Ottawa 23. februára (TASR) - Kanada posiela stovky ďalších vojakov do východnej Európy a uvaľuje nové sankcie na Rusko v reakcii na nasadenie ruských síl na Ukrajine. Oznámil to v utorok kanadský premiér Justin Trudeau. TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od agentúr AP a AFP.



Premiér Trudeau uviedol, že do Lotyšska a okolitého regiónu posiela ďalších 460 príslušníkov kanadských ozbrojených síl, aby posilnili NATO. Kroky Ruska proti Ukrajine sú podľa neho "ďalšou inváziou do suverénneho štátu, čo je úplne neprijateľné".



Trudeau poznamenal, že Kanada po boku svojich spojencov podniká množstvo krokov s cieľom Rusko finančne izolovať. "Zakážeme Kanaďanom zapájať sa do nákupov ruského štátneho dlhu. A na štátom podporované ruské banky uplatníme dodatočné sankcie a zabránime akýmkoľvek finančným obchodom s nimi," uviedol Trudeau.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť a suverenitu samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.