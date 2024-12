Kanada posilní spoluprácu s USA v Arktíde, odvoláva sa na hrozbu Ruska

Ottawa 6. decembra (TASR) - Kanada plánuje v Arktíde užšie spolupracovať so Spojenými štátmi s cieľom zaistiť regionálnu bezpečnosť tvárou v tvár čoraz agresívnejšiemu Rusku, oznámila v piatok tamojšia vláda. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



V rámci obnovenej stratégie Kanada vymenuje veľvyslanca pre Arktídu a otvorí nové konzuláty v Anchorage na Aljaške a v Nuuku v Grónsku, ktoré patrí Dánskemu kráľovstvu.



Kanadská Arktída má rozlohu viac ako 4,4 milióna štvorcových kilometrov a okrem niekoľkých obcí a prístavov je takmer vyľudnená. Primerane preskúmaných je menej ako 16 percent vôd.



V 37-stranovom strategickom dokumente sa spomína ruská agresia, čínske ambície v regióne a účinky globálneho otepľovania, ktoré by mohli otvoriť nové plavebné trasy.



"Severoamerická Arktída už nie je bez napätia. Kanada musí ešte užšie spolupracovať so svojím najbližším spojencom USA, aby udržala svoju severoamerickú domovinu v bezpečí," uvádza sa ďalej v dokumente.



Novozvolený americký prezident Donald Trump sa minulý týždeň stretol s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a uviedol, že okrem iných tém diskutovali aj o Arktíde.



Kanada preskúma nové možnosti spolupráce so Spojenými štátmi v oblastiach, ako je energetická bezpečnosť, dodávateľské reťazce, zmena klímy a kritické nerastné suroviny.