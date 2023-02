Kanada pošle Ukrajine ďalšie tanky Leopard 2, oznámila aj nové sankcie

Ottawa 25. februára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok oznámil, že Kanada sa rozhodla poslať Ukrajine ďalšie štyri tanky Leopard 2. Kyjevu ich tak celkovo dodá už osem. Trudeau zároveň ohlásil aj sankcie na ďalších 192 ruských fyzických a právnických osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Kanada je s Ukrajinou solidárna od začiatku konfliktu," povedal kanadský premiér na tlačovej konferencii, ktorá sa v Toronte konala pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. "Budeme v tom ďalej pokračovať," dodal.



Trudeau odsúdil "agresívnu vojnu" ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého nazval "nebezpečným, zbabelým a slabým". Zároveň však dodal: "Vieme, že tento boj sa ešte neskončil".



Nové kanadské sankcie sú cielené na ruských zákonodarcov, ktorí podporili inváziu na Ukrajinu, ako aj podpredsedov tamojšej vlády, ministrov, predstaviteľov vojenského a obranného sektora či ďalšie osoby z blízkeho okolia Putina vrátane jeho rodinných príslušníkov.



Trudeauova kancelária okrem toho v piatok informovala, že Kanada už do Poľska dopravila prvé štyri tanky Leopard 2 nemeckej výroby, ktoré prisľúbila Kyjevu. Ukrajinskí vojaci dostávajú v Poľsku výcvik v zaobchádzaní s týmito tankami, a to od poľských aj kanadských vojakov.



Okrem štyroch ďalších tankov Leopard 2 teraz Kanada posiela Kyjevu aj jedno obrnené vozidlo a ďalšiu muníciu.



Nové sankcie ohlásila Kanada na výročie invázie, a síce v deň, keď takéto postihy voči Rusku oznámili aj USA v koordinácii so skupinou krajín G7 a tiež Británia i Európska únia.