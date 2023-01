Kanada pošle Ukrajine štyri tanky Leopard

Ottawa 26. januára (TASR) - Kanada vo štvrtok oznámila, že Ukrajine dodá štyri plne funkčné tanky Leopard 2. Pridá sa tak v Nemecku, Spojeným štátom a ďalším krajinám, ktoré už ohlásili plány na zaslanie tankov Kyjevu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Tieto štyri tanky sú bojaschopné a budú nasadené v najbližších týždňoch," povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii kanadská ministerka obrany Anita Anandová. Podľa jej slov je možné, že Kanada neskôr počet tankov pre Ukrajinu ešte navýši.



Kanada zároveň podľa ministerky vyšle do Európy vojakov, aby tam pomáhali s výcvikom ukrajinskej armády, píše denník The Guardian.



Kanadský denník The Globe and Mail ešte v stredu informoval, že Ottawa čelí tlaku, aby poslala Kyjevu tanky. Písal pritom, že Ottawa by sa mohla rozhodnúť zaslať tanky Leopard A4, teda najstaršie tanky vo svojom arzenáli. Kanada napokon podľa vyjadrenia Anandovej pošle Ukrajine práve tieto tanky.



Nemecko v stredu súhlasilo s dodávkou moderných tankov Leopard 2 nemeckej výroby po týždňoch intenzívneho nátlaku Kyjeva a mnohých spojencov. Ukrajine poskytne 14 tankov Leopard 2 A6 zo zásob Bundeswehru, oznámil kancelár Olaf Scholz v parlamente. Berlín zároveň povolil aj ďalším krajinám, ktoré majú tieto tanky nemeckej výroby vo svojom arzenáli, aby ich zaslali Ukrajine.



Spojené štáty v stredu neskôr oznámili, že pošlú Ukrajine 31 tankov Abrams. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok varoval, že Rusko vníma dodávky tankov ako "priame zapojenie sa do konfliktu".