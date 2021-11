Kanada potvrdila prvé prípady nákazy variantom omikron

Ottawa 28. novembra (TASR) – Prvé prípady nákazy novým koronavírusovým variantom omikron zaznamenali aj v Kanade, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. Infikovanými sú dvaja ľudia, ktorí do krajiny nedávno pricestovali z Nigérie, informuje agentúra AFP.



Obaja pacienti sú v izolácii, pokým zdravotnícke úrady vyhľadávajú ich možné kontakty, uviedli predstavitelia federálnej vlády i provincie Ontário, podľa ktorých prípady diagnostikovali v hlavnom meste Ottawa.



"Keď pokračuje monitorovanie a testovanie, očakáva sa, že v Kanade budú nájdené ďalšie prípady tohto variantu," konštatoval minister zdravotníctva Jean-Yves Duclos.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila omikron medzi varianty koronavírusu "vyvolávajúce znepokojenie". Početné krajiny po celom svete v posledných dňoch obmedzili alebo zakázali cestovanie z regiónu južnej Afriky, kde variant omikron po prvý raz odhalili, a podnikajú v tejto súvislosti ďalšie opatrenia.



Podľa WHO by mohlo trvať niekoľko týždňov, kým bude známe, či pri novom variante existujú významné zmeny, pokiaľ ide o prenosnosť, závažnosť nákazy alebo vplyv na účinnosť vakcín proti covidu, testy a liečbu tohto ochorenia.



Kanada zakázala v piatok cesty zo siedmich afrických krajín vzhľadom na obavy zo šírenia variantu omikron. Nigéria medzi tieto štáty nepatrila.