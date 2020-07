Kanada pozastavila zmluvu s Hongkongom o vydávaní páchateľov

Ottawa 3. júla (TASR) - Kanada v piatok pozastavila platnosť dohody s Hongkongom o vydávaní páchateľov trestných činov. Urobila tak v reakcii na schválenie zákona o národnej bezpečnosti pre územie autonómneho Hongkongu čínskym parlamentom zo začiatku týždňa. Informovala o tom agentúra AFP.



Kanada tiež zastavuje vývoz určitého vojenského vybavenia do Hongkongu a aktualizuje svoje cestovné odporúčania pre svojich občanov, aby vedeli, aký vplyv na nich nový zákon môže mať.



Kanadský premiér Justin Trudeau uviedol, že jeho krajina môže prijať aj ďalšie opatrenia, ďalšie podrobnosti však neuviedol, píše agentúra Reuters. Podľa nej v Hongkongu žije približne 300.000 Kanaďanov.



Kanadské úrady v stredu varovali svojich občanov v Hongkongu pred vyšším rizikom bezdôvodného zadržania a vydávania do pevninskej Číny.



Kanada a Čína sú vo vzájomnom diplomatickom a obchodnom spore od konca roka 2018, keď kanadská polícia na žiadosť USA zadržala finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou.



Kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.