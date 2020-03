Kanada uzatvára hranice pre cudzincov s výnimkou Američanov

Ottawa 16. marca (TASR) - Kanada uzatvorí štátne hranice pre všetkých cudzincov okrem občanov Spojených štátov, aby zastavila šírenie nákazy novým koronavírusom. Oznámil to v pondelok kanadský premiér Justin Trudeau, informuje agentúra AFP.



Trudeau zároveň uviedol, že Kanaďania, ktorí sú v zahraničí, sa musia okamžite vrátiť domov a po príchode zostať v 14-dňovej karanténe.



Všetci Kanaďania, ktorí sú v krajine, by "mali čo najdlhšie zostať doma", povedal Trudeau na tlačovej konferencii spred svojej rezidencie, kde je spolu s rodinou v izolácii po tom, čo mala jeho manželka Sophie pozitívne testy na koronavírus.



Trudeau podľa agentúry AP uviedol, že jeho vláda obmedzí počet medzinárodných letov do Kanady a budú presmerované na letiská v Toronte, Montreale, Calgary a Vancouveri. Kanada tiež poverila leteckých dopravcov vykonať kontroly, ktorým sa pasažieri podrobia, aby sa zistilo či nemajú príznaky nákazy koronavírusom.



Premiér povedal, že krajina podniká "stále agresívnejšie kroky" na zaistenie bezpečnosti ľudí.



Zákaz sa netýka prepravy tovaru cez hranice, píše spravodajská stanica CNBC.



Koronavírus dosiaľ potvrdili v Kanade u takmer 340 ľudí, jedna osoba na ochorenie COVID-19 zomrela.