Ottawa 8. marca (TASR) - Kanada predĺži misiu na výcvik ukrajinských ženistov do októbra a nasadí aj medicínskych inštruktorov, oznámil v utorok kanadský premiér Justin Trudeau na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Trudeau na vojenskej základni v meste Kingston v provincii Ontário okrem toho prisľúbil tri milióny kanadských dolárov na odmínovacie práce na Ukrajine a ohlásil tiež, že spoločne s EÚ dodajú krajine aj generátory. Zdôraznil, že Kanada bude stáť na strane Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné.



Ottawa za posledný rok vyčlenila pre Kyjev vojenskú pomoc vo výške viac ako miliardy kanadských dolárov. Súčasťou poskytovanej pomoci sú tanky Leopard 2 či iné obrnené vozidlá, rakety zem-vzduch, húfnice a munícia.



Šéfka EK privítala avizovanú pomoc pre Ukrajinu zo strany Kanady. Podotkla, že EÚ už na vojenské vybavenie pre Kyjev vynaložila už viac než 12 miliárd eur. Uviedla tiež, že EÚ plánuje dokončiť výcvik 30.000 ukrajinských vojakov do konca tohto roka.



Trudeau a von der Leyenová tiež oznámili, že Ottawa a Brusel sa dohodli na rozvoji medziatlantického obchodu so zeleným vodíkom, čo má EÚ pomôcť zaistiť jej energetické potreby. Šéfka EK vyhlásila, že "EÚ plánuje do roku 2030 vlastnú výrobu desiatich miliónov ton vodíka, ale aj dovoz desiatich miliónov ton vodíka".



Von der Leyenová počas návštevy Kanady prednesie prejav v tamojšom parlamente. Následne odcestuje do USA, kde ju v piatok prijme prezident Joe Biden.