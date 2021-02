Kanada predĺžila uzatvorenie svojich hraníc s USA do 21. marca

Ottawa 20. februára (TASR) - Kanada ponechá svoje hranice s USA uzatvorené pre všetky osoby, ktoré nevykonávajú neodkladné cesty, do 21. marca. Oznámil to v piatok kanadský minister verejnej bezpečnosti Bill Blair, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Obmedzenia pre nie nevyhnutné cestovanie medzi Kanadou a Spojenými štátmi boli predĺžené do 21. marca 2021. Pri rozhodovaní budeme aj naďalej vychádzať z najlepších dostupných rád v oblasti verejného zdravia, aby sme Kanaďanov chránili pred (koronavírusovým ochorením) COVID-19," uviedol Blair na sociálnej sieti Twitter.



Hranice boli pôvodne uzatvorené v marci 2020 so zámerom spomaliť šírenie danej pandémie. Odvtedy sa ich uzatvorenie obnovovalo každý mesiac. Povolený je iba obchod s tovarom a nevyhnutné cestovanie.



Najnovšie rozšírenie týchto opatrení prichádza v čase, keď Kanada i USA síce zaznamenávajú výrazný pokles prípadov nákazy, ale v oboch krajinách zdravotnícke úrady registrujú infekčnejšie varianty nového druhu koronavírusu, čo predstavuje riziko.



Pandémia ochorenia COVID-19 si v Kanade vyžiadala už viac než 21.000 mŕtvych a v USA sa podpísala pod úmrtie takmer 500.000 ľudí.



Tí, ktorí do Kanady pricestujú letecky, budú musieť od pondelka ísť na tri dni do karantény v hoteloch a na vlastné náklady. Počas čakania na výsledok povinného PCR testu ich pritom čaká prísny dohľad úradov.



Ak výsledok ich testu bude negatívny, budú môcť dokončiť svoju celú 14-dňovú karanténu doma.