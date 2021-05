Trudeau sa ospravedlnil talianskym imigrantom za krivdy z čias vojny

Ottawa 28. mája (TASR) - Kanada sa oficiálne ospravedlnila za to, že počas druhej svetovej vojny internovala v táboroch viac ako 600 Kanaďanov talianskeho pôvodu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Premiér Justin Trudeau sa počas štvrtkového prejavu v Dolnej snemovni kanadského parlamentu ospravedlnil za ujmu, ktorú utrpelo zhruba 31 000 týchto talianskych prisťahovalcov, ktorých vtedajšia vláda označila za "nepriateľských cudzincov".



"Je nám to ľúto," povedal Trudeau na adresu "desaťtisícov nevinných Kanaďanov talianskeho pôvodu, ktorí boli označení za nepriateľských cudzincov, (a) ich detí a vnúčat, ktoré si so sebou niesli hanbu a bolesť minulej generácie". Zároveň zdôraznil obrovský prínos, ktorý táto komunita predstavuje pre celú Kanadu.



Po tom, ako Taliansko v roku 1940 vstúpilo do vojny ako spojenec nacistického Nemecka, bolo podľa údajov Trudeauovej kancelárie internovaných v kanadských táboroch viac ako 600 talianskych prisťahovalcov. V súčasnosti je Kanada domovom pre zhruba 1,6 milióna Kanaďanov talianskeho pôvodu, ktorí sú jednou z najväčších talianskych diaspór vo svete, približuje AFP.