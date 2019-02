Pri požiari domu v Kanade zahynulo sedem detí z jednej sýrskej rodiny

V nemocnici sú so zraneniami hospitalizovaní muž a žena, pričom muž je v ohrození života. Žena podľa očakávania lekárov prežije.

Halifax 19. februára (TASR) - Sedem detí zahynulo v utorok skoro ráno pri požiari, ktorý podľa svedkov pohltil dom na okraji mesta Halifax na atlantickom pobreží kanadskej provincie Nové Škótsko. Oznámila to kanadská polícia.



Vyšetrovatelia v utorok uviedli, že podľa dostupných informácií patrili všetky tieto deti do tej istej rodiny.



Mešita Umma a komunitné stredisko (UMCC) v Halifaxe na Facebooku napísali, že ide o rodinu utečencov zo Sýrie, ktorá prišla do Kanady pred dvoma rokmi.



Susedka obetí Danielle Burtová podľa tlačovej agentúry AP povedala, že rodina mala sedem detí vo veku od troch mesiacov do 17 rokov.



Burtová dodala, že krátko po 00.30 h počula silné buchnutie a krik ženy. Následne vyšla von a videla dom v plameňoch a pri ňom rodičov v stave zúfalstva. Muž sedel na schodoch domu a zrejme predtým ešte vbehol dnu, lebo bol veľmi popálený.