Provincia Ontário vyhlásila pre protest kamionistov stav núdze

Na archívnej snímke kamionisti vešajú kanadskú vlajku na zaparkovaný kamión počas protestu proti covidovým opatreniam v Ottawe v stredu 2. februára 2022. Foto: TASR/AP

Ottawa 11. februára (TASR) - Kanadská provincia Ontário vyhlásila v piatok stav núdze v súvislosti s protestmi kamionistov proti pandemickým opatreniam, ktoré ochromili kanadské hlavné mesto Ottawa a paralyzovali obchodovanie so susednými Spojenými štátmi. Oznámil to v piatok premiér Ontária Doug Ford, ktorého citovala agentúra AFP.povedal Ford na tlačovej konferencií. Demonštrantov zároveň varoval, že im hrozia vysoké pokuty aj väzenské tresty, ak svojuneukončia.Obyvateľov Ottawy zase ubezpečil, že podnikne všetky potrebné kroky, aby sa čo najskôr mohli vrátiť k svojim podnikateľským aktivitám.dodal Ford.Protestná akcia v kanadskom hlavnom meste Ottawa sa začala koncom januára príchodom stoviek kamiónov. Tento tzv. Konvoj slobody (Freedom Convoy) a jeho stúpenci saneďaleko kanadského parlamentu a vyhlasujú, že budú protestovať, pokým nebudú zrušené pandemické obmedzenia. Protesty podnietila požiadavka kanadských úradov týkajúca sa očkovania kamionistov vracajúcich sa z USA.Vodiči kamiónov žiadajúci zrušenie všetkých epidemiologických obmedzení vlády medzičasom zablokovali aj tri hraničné priechody do USA, pripomína AFP. Kanadská aliancia kamionistov sa od protestov dištancovala a pripomenula, žešoférov nákladných áut v Kanade je zaočkovaná.Protestujúcimi kanadskými kamionistami sa medzičasom inšpirovali odporcovia protiepidemických opatrení vo viacerých ďalších krajinách. Obdobná demonštrácia sa v piatok koná aj vo francúzskom hlavnom meste Paríž, a to aj napriek zákazu zo strany tamojších úradov.