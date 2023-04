Kanada repatriovala 14 svojich občanov z táborov v Sýrii

Montreal 8. apríla (TASR) - Kanada tento týždeň repatriovala štyri ženy a 10 detí z táborov Islamského štátu (IS) na severovýchode Sýrie. Ide v poradí o štvrtú repatriáciu kanadských občanov z územia pod bývalou kontrolou IS. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Tri zo žien boli zatknuté po prílete na letisku na základe súdneho rozhodnutia. Jedna z nich bola prevezená do Alberty a prepustená na kauciu až do vypočutia o podmienkach jej postavenia.



"Toto nie je trestné obvinenie," povedal jej právnik Lawrence Greenspon. Prokurátor bude chcieť "zabezpečiť, aby osoba dodržiavala podmienky po dobu až jedného roka," dodal. Ďalšie dve "zostanú vo väzbe do najbližšieho pojednávania, ktoré je naplánované na utorok," dodala polícia.



V prípade štvrtej ženy "všetko bolo v poriadku", povedal Greenspon, ktorý zastupuje všetky štyri repatriované ženy. "Desať repatriovaných detí je so svojimi rodinami v Kanade," dodal právnik.



Kanadské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že má obavy o "zdravie a blaho" kanadských detí pre "zhoršujúce sa podmienky v táboroch", kde boli donedávna zadržiavané.



Od porážky "kalifátu" založeného IS v Sýrii sa mnohé krajiny zdráhajú späť do vlasti repatriovať ženy a deti džihádistov.