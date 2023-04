Kanada repatriovala zo Sýrie 14 občanov vrátane detí;dve ženy zadržala

Ottawa 7. apríla (TASR) - Kanadská vláda vo štvrtok repatriovala zo zadržiavacích táborov na severovýchode Sýrie 14 svojich občanov - štyri ženy a desať detí. Dve zo žien boli po prílete do Montrealu zadržané, uviedol ich právnik, na ktorého sa odvoláva agentúra Reuters.



Zadržané ženy nie sú trestne stíhané, ale prokuratúra chce dosiahnuť dohodu so súdom, ktorý im nariadi dodržiavanie určitých podmienok na zhruba jeden rok, priblížil ich právny zástupca Lawrence Greenspon. Doplnil, že takýmito opatreniami by mohol byť zákaz vychádzania či hlásenie sa probačnému úradníkovi. Ženy boli prevezené do Toronta, kde majú byť vypočuté. O ich deti sa starajú ich príbuzní.



Reuters konštatuje, že vláda liberálneho premiéra Justina Trudeaua čelí kritike za príliš pomalý proces repatriácie svojich občanov zo Sýrie. Vládny kabinet v tejto súvislosti uvádza, že tamojšia situácia je príliš nestabilná.



Greenspon dosiahol v januári dohodu s kanadskou vládou, podľa ktorej malo byť zo Sýrie repatriovaných dovedna šesť žien a 13 detí. Dve ženy a tri deti však neprišli na určené miesto a let zmeškali, dodal s tým, že nevedia, kde sa nachádzajú. Ako povedal, očakáva, že sa ich pokúsi lokalizovať kanadské ministerstvo zahraničných vecí a zaistí ich návrat.



Podľa hovorcu rezortu diplomacie USA Vedanta Patela sa v dvoch táboroch pre vysídlené osoby na severovýchode Sýrie nachádza zhruba 10.000 ľudí z vyše 60 krajín. Dodal, že repatriácia je pre tieto osoby, z ktorých väčšinu tvoria detí mladšie ako 12 rokov, jediným trvalým riešením.