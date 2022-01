Kanada repatriuje rodiny svojich diplomatov na Ukrajine

Ottawa 25. januára (TASR) - Kanadská vláda v obave z vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine pristúpila k repatriácii rodinných príslušníkov diplomatov pôsobiacich na ukrajinskom území. Informoval o tom v utorok spravodajský web La Presse.



"Vzhľadom na súčasné ruské vojenské nasadenie a destabilizujúce aktivity na Ukrajine a v jej okolí sme sa rozhodli dočasne stiahnuť deti zamestnancov kanadského veľvyslanectva mladšie ako 18 rokov a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich budú sprevádzať," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí. Rezort dodal, že situáciu na Ukrajine naďalej pozorne sleduje.



Web La Presse vo svojej správe konštatoval, že Kanada nasleduje príklad niektorých svojich spojencov vrátane USA, Británie a Austrálie, a to v čase, keď šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyzval "nedramatizovať" situáciu na Ukrajine.



Ukrajinské úrady tiež považujú rozhodnutie Washingtonu týkajúce sa ich diplomatického zastúpenia za "predčasné" a "prehnané".



Moskva tento krok USA odsúdila ako "hystériu" a obvinila Spojené štáty a NATO "zo stupňovania napätia prostredníctvom vyhlásení a konkrétnych činov".



Podľa La Presse Kanada naďalej posudzuje možnosti dodávok zbraní do Kyjeva - podobne ako vlády vo Washingtone a Londýne. Vláda kanadského premiéra Justina Trudeaua zvažuje i možnosť vyslania posíl pre približne 200 vojakov, ktorí sú na Ukrajine v rámci výcvikovej misie Unifier. Existujú aj úvahy o predĺžení tejto misie, ktorá sa podľa pôvodných plánov mala skončiť v marci.



Americké ministerstvo obrany uviedlo v súvislosti s napätím okolo Ukrajiny do stavu najvyššej pohotovosti 8500 vojakov. Ako v pondelok vysvetlil hovorca Pentagónu John Kirby, tento stupeň pohotovosti umožňuje, aby boli pripravení na odchod o päť a nie o desať dní. Tieto jednotky by v prípade vyslania pôsobili v krajinách NATO vo východnej Európe, ale nie na Ukrajine, dodal web La Presse.