Kanadský rezort diplomacie sa stal terčom útoku hackerov

Ottawa 25. januára (TASR) - Kanadské ministerstvo zahraničných vecí sa v priebehu minulého týždňa stalo terčom kybernetického útoku zo strany hackerov a niektoré služby stále nefungujú, uviedli v pondelok miestni predstavitelia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Incident odhalili ešte minulú stredu - deň predtým, než kanadské tajné služby upozornili, aby operátori kritickej infraštruktúry posilnili obranu voči možným hrozbám zo strany Ruska.



Podľa úradov neexistujú náznaky, že by mal kybernetický útok dosah aj na ďalšie ministerstvá. Úrady neuviedli, či by za útok mohla byť zodpovedná ruská strana, píše Reuters.



Kanada zaujala tvrdý postoj k zhromažďovaniu ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Ottawa len zriedka hovorí o hackerských útokoch na svoj systém, podotýka Reuters. V roku 2011 miestni predstavitelia uviedli, že "vysoko rafinovaný aktér sponzorovaný čínskym štátom" podnikol útok na systém významného výskumného orgánu krajiny. Peking to odmietol.