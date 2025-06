Kanada ruší dane pre americké firmy a obnovuje obchodné rokovania

Ottawa 30. júna (TASR) - Kanada zrušila svoju daň voči americkým technologických firmám a obnovila tak obchodné rokovania so Spojenými štátmi, informoval tamojší premiér Mark Carney. Americký prezident Donald Trump oznámil pozastavenie týchto rokovaní v piatok a kanadskú daň označil za „priamy a zjavný útok na Spojené štáty“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP a AFP.



„Kanada zruší daň z digitálnych služieb v očakávaní vzájomne výhodnej komplexnej obchodnej dohody so Spojenými štátmi,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády. Kanadský minister financií François-Philippe Champagne dodal, že Trump a Carney „sa dohodli na obnovení rokovaní s cieľom uzavrieť dohodu do 21. júla 2025“. Biely dom sa bezprostredne nevyjadril.



Kanadská vláda zaviedla novú daň z digitálnych služieb takto pred rokom, keď bol americkým prezidentom ešte Joe Biden. Podľa tohto opatrenia musia veľké domáce a zahraničné spoločnosti platiť tri percentá z výnosov z digitálnych služieb v prípade, že v Kanade ich objem presiahne 20 miliónov kanadských dolárov (14,6 milióna amerických dolárov). Cieľom vlády v Ottawe bolo zabezpečiť, aby tieto firmy boli zdanené tam, kde zarábajú - v tomto prípade v Kanade. Dotklo by sa to aj veľkých firiem zo Spojených štátov ako Amazon, Google, Meta, Uber či Airbnb.



Americké technologické firmy mali pôvodne prvú platbu tejto dane odviesť v pondelok 30. júna.