Kanada ruší zákaz vstupu pre cestujúcich z afrických krajín

Ottawa 17. decembra (TASR) - Kanadská vláda v piatok oznámila, že ruší zákaz vstupu pre cudzincov prichádzajúcich na jej územie z desiatich afrických krajín. Opätovne však pre všetkých cestujúcich zavádza povinnosť otestovať sa pred vstupom do Kanady. Informovala o tom agentúra AFP.



Obmedzenia pre lety z Juhoafrickej republiky, Namíbie, Lesotha, Botswany, Eswatini (niekdajšom Svazijsku), Zimbabwe, Mozambiku, Nigérie, Malawi a Egypta prestanú platiť v sobotu 23.59 h, oznámil kanadský minister zdravotníctva Jean-Yves Duclos.



Zákaz vstupu pre cestujúcich z týchto krajín zaviedla Kanada v novembri, aby tak "spomalila príchod omikronu" na svoje územie a získala pre seba "nejaký čas" v snahe pripraviť sa naň. Uviedol to Duclos s tým, že teraz, keď sa variant omikron už šíri aj v Kanade, nie je už takýto zákaz potrebný.



Minister dodal, že od 21. decembra bude pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Kanady zároveň platiť povinnosť preukázať sa pri vstupe negatívnym výsledkom PCR testu. Zároveň zopakoval výzvu, ktorú občanom tento týždeň adresovala vláda, a to, že "teraz nie je čas na cestovanie".



V Kanade dosiaľ laboratórne testy potvrdili 350 prípadov nákazy variantom omikron. V ostatných dňoch však v tejto krajine narástol, a to približne o 45 percent oproti predošlému týždňu, aj priemerný denný prírastok nakazených koronavírusom. Denne tam teraz pribúda približne 5000 prípadov infekcie.



"Očakáva sa, že obrovský počet prípadov (omikronu) by v krátkom čase mohol zahltiť zdravotníctvo," avizovala hlavná hygienička Kanady Theresa Tamová.