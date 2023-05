Kanada si predvolala čínskeho veľvyslanca

Peking 5. mája (TASR) - Čína v piatok odsúdila "bezdôvodné ohováranie a očierňovanie" zo strany Kanady. Ottawa si totiž predvolala veľvyslanca Pekingu pre obvinenia, že iný čínsky diplomat sa pokúšal zastrašiť kanadského poslanca a jeho rodinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Čína je silne nespokojná s bezdôvodnými ohováraním a očierňovaním bežného výkonu povinností čínskeho veľvyslanectva a konzulátov v Kanade. A ostro proti tomu protestuje," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Poslanec Michael Chong sa v Kanade postavil do čela kritiky, podľa ktorej Ottawa zatvára oči pred zasahovaním Číny do kanadských záležitostí.



Noviny Globe and Mail s odvolaním sa na tajné dokumenty a anonymný bezpečnostný zdroj napísali, že čínska spravodajská služba plánovala zaviesť proti Chongovi a jeho príbuzným v Hongkongu sankcie. Vo februári 2021 totiž podporil odsúdenie konania Pekingu v čínskej provincii Sin-ťiang ako genocídu.



Do intrigy bol údajne zapletený aj diplomat na čínskom konzuláte v Toronte. Ottawa reagovala, že "uvažuje nad rôznymi možnosťami riešenia vrátane vyhostenia diplomatov".



Peking v piatok dôrazne poprel akékoľvek pochybenie a trval na tom, že škandál "umelo zveličili niektorí kanadskí politici a médiá".



Hovorkyňa Mao tieto tvrdenia označila za "úplný nezmysel a politickú frašku založenú na ideologickej zaujatosti".



Kanadský premiér Justin Trudeau čelí silnejúcemu tlaku, aby zajal nekompromisný postoj voči Pekingu. V minulosti sa objavili odhalenia, že Čína sa snažila ovplyvňovať voľby v Kanade v rokoch 2019 a 2021.