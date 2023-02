Kanada spolupracuje s USA pri monitorovaní pohybu špionážneho balóna

Montreal 3. februára (TASR) - Kanada oznámila, že spolupracuje so Spojenými štátmi na monitorovaní pohybu výškového špionážneho balóna, o ktorom vo štvrtok informoval Pentagón. Uviedla tiež, že preveruje "potenciálny druhý incident", ktorý by mohol súvisieť s takýmto balónom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zaznamenali sme výškový špionážny balón a v súčasnosti aktívne sledujeme jeho pohyb," uviedlo v noci na piatok kanadské ministerstvo obrany. Zdôraznilo však, že obyvatelia Kanady sú v bezpečí a tamojšia vláda podniká potrebné kroky na ochranu vzdušného priestoru krajiny.



"Kanadské spravodajské služby spolupracujú s americkou stranou a prijímajú všetky potrebné opatrenia, aby ochránili citlivé informácie v Kanade pred hrozbami zo zahraničia," vyhlásilo ministerstvo.



O pohybe balóna ad severnou časťou Spojených štátov vo štvrtok ako prvý informoval americký Pentagón. Podľa neho ide zrejme o výškový špionážny balón patriaci Číne, ktorý zhromažďuje informácie o citlivých lokalitách v USA. Spozorovaný bol napríklad nad americkým štátom Montana, kde sa nachádza jedna z troch základní v USA, kde sú umiestnené strategické rakety.



Vo vyhlásení kanadského rezortu obrany sa však tvrdenie, že by mohlo ísť o čínsky balón, nespomína.



Čína v reakcii na vyjadrenia Kanady a USA vyhlásila, že správy amerických a kanadských úradov o údajnom prelete čínskeho špionážneho balóna zatiaľ overuje. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo zúčastnené strany, aby nerobili rozruch a zdržali sa zverejňovania neoverených domnienok, až pokým sa celá záležitosť neobjasní.