Takmer všetci baníci, ktorí uviazli pod zemou v Kanade, sú už vonku

Ottawa 28. septembra (TASR) - Takmer všetkých 39 baníkov, uviaznutých dva dni pod zemou na východe Kanady, už zachránili a zvyšných podľa očakávania dostanú na povrch počas utorka. Informovali o tom predstavitelia a miestne médiá, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Baníci uviazli pod zemou v nedeľu popoludní po tom, čo nehoda poškodila ich dopravný systém a mužom to zatarasilo prístup k hlavnému východu.



Žiaden baník neutrpel zranenia.



Zatiaľ bolo zachránených 33 baníkov, uviedol pre verejnoprávnu stanicu CBC Shawn Rideout, šéf záchranárov banskej pohotovostnej služby kanadskej provincie Ontário.



"Naši dobrovoľníci a naši banskí záchranári sú na mieste od pondelka rána od 07.00 h," povedal. "Už je svetlo na konci tunela a dúfame, že uprostred popoludnia budeme mať už každého na povrchu, živého a zdravého, a bude so svojou rodinou," uviedol.



Proces záchrany opísal ako "pomalý", lebo baníkom pomáhajú vyliezť von vedľajším východom za použitia lán a rebríkov. "Je to dosť hlboko – 915 metrov je dlhá cesta, ktorú treba prekonať. Preto trvá záchrana tak dlho," vysvetlil šéf záchranárov. "Viete, teraz sú už pod zemou takmer 48 hodín a niektorých, ktorí nie sú fyzicky schopní vyliezť sami, dvíhame s použitím lán, krok sa krokom," doplnil.



Zablokovanie šachty spôsobilo odtrhnutie lyžice banského rýpadla, ktorá vrazila do systému prepravy baníkov a znefunkčnila ho. K baníkom sa však neskôr dostali "záchranári a začali ich prepravovať na povrch pomocou špeciálneho rebríka", oznámila už skôr brazílska banská firma Vale.



Podľa spoločnosti Vale, ktorá vlastní baňu Totten v meste Sudbury, majú baníci zabezpečený prístup k jedlu a vode.



Od nedele sú všetky práce v bani, ktorá zamestnáva 200 ľudí, pozastavené. Spoločnosť tvrdí, že pred obnovením ťažby najprv vykoná v bani kontrolu.



Baňu Totten zatvorili v roku 1972, no spoločnosť Vale ju po rekonštrukcii znovu otvorila v roku 2014. Za prvých šesť mesiacov roka 2021 sa v nej vyťažilo približne 3600 ton niklu.