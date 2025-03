Kanada tvrdí, že Čína popravila nešpecifikovaný počet jej občanov

Toronto 20. marca (TASR) - Kanada v stredu uviedla, že Čína tento rok popravila nateraz nešpecifikovaný počet kanadských občanov. Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že popravy ľudí zo Západu sú v Číne pomerne zriedkavé.



O kauze ako prvý napísal denník Globe and Mail. Podľa AP momentálne nie je možné zistiť, koľko Kanaďanov bolo odsúdených na smrť, ani podrobnosti o ich totožnosti. Ministerstvo zahraničných vecí ubezpečilo, že rodinám obetí poskytuje podporu, a požiadalo médiá, aby rešpektovali súkromie pozostalých.



Hovorkyňa kanadského rezortu diplomacie Charlotte MacLeodová v mene kanadskej vlády dôrazne odsúdila používanie trestu smrti v Číne ako "nezvratnú prax, ktorá je v rozpore so základnou ľudskou dôstojnosťou". Rezort diplomacie dodal, že Kanada opakovane vyzývala najvyššie orgány Číny, aby týmto jednotlivcom udelili milosť.



Čínske veľvyslanectvo v Ottawe v odpovedi na otázky stanice Radio-Canada uviedlo, že Čína dôsledne rešpektovala svoje zákony a plne garantovala práva a záujmy zainteresovaných Kanaďanov.



Veľvyslanectvo však jasne nedeklarovalo, že kanadskí občania boli usmrtení, a nešpecifikovalo ani trestné činy, ktorých sa údajne dopustili. Vo jeho vyhlásení sa len uvádza, že trestné činy súvisiace s drogami Čína trestá veľmi prísne a uplatňuje vo vzťahu k nim princíp nulovej tolerancie.



Predpokladá sa, že Čína ročne popraví viac väzňov ako zvyšok sveta dokopy, hoci celkový počet je štátnym tajomstvom. Popravy sa tradične vykonávajú zastrelením, hoci v posledných rokoch boli zavedené i smrtiace injekcie.



Čína je druhým najväčším obchodným partnerom Kanady, ale medzištátne vzťahy sú zlé, odkedy kanadské úrady v roku 2018 zadržali bývalú finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou. V reakcii na to Čína vzala do väzby dvoch kanadských občanov zadržaných v Číne. V roku 2021 ich Čína poslala späť do Kanady - došlo k tomu v ten istý deň, ako sa Meng - po dohode s americkými úradmi, ktoré žiadali jej vydanie na stíhanie v USA - vrátila do Číny.



Mnohé krajiny označili túto čínsku akciu za "rukojemnícku politiku", zatiaľ čo Čína vyhlásila, že obvinenia voči Huawei a Meng sú politicky motivovaným pokusom brzdiť ekonomický a technologický rozvoj Číny.



Kanada a Čína majú napäté vzťahy aj teraz: začiatkom marca Čína uvalila odvetné clá na dovoz niektorých farmárskych produktov a potravín. Stalo sa tak po tom, čo Kanada v októbri uvalila clá na čínske elektrické vozidlá a výrobky z ocele a hliníka. Napätie v obchodnej sfére sa všeobecne ešte viac zvýšilo po nástupe novej administratívy USA.