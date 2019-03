Kanada udelila azyl žene, ktorá ukryla Edwarda Snowdena v Hongkongu

Rodelová v roku 2013 prichýlila Snowdena vo svojom byte. Bývalý zamestnanec CIA a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) bol v Hongkongu na úteku pred americkými úradmi.

Toronto 26. marca (TASR) - Kanada udelila azyl žene, ktorá v roku 2013 pomohla bývalému spolupracovníkovi amerických tajných služieb Edwardovi Snowdenovi ukryť sa v Hongkongu po tom, ako vyzradil tajné informácie o sledovacích programoch americkej vlády. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa kanadskú neziskovú organizáciu For the Refugees.



Filipínčanka Vanessa Rodelová a jej sedemročná dcéra Keana prileteli z Hongkongu do Toronta v pondelok.



"Ja a Keana sme teraz občanmi Kanady. Teraz sme v bezpečí a slobodní. Som tak vďačná," povedala 42-ročná Rodelová novinárom na letisku v Toronte, odkiaľ sa v priebehu utorka aj s dcérou presunie do Montrealu.



Rodelová v roku 2013 prichýlila Snowdena vo svojom byte. Bývalý zamestnanec Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) bol v Hongkongu na úteku pred americkými úradmi.



Snowdena, ktorý v súčasnosti žije v Rusku, v júni 2013 v USA obvinili zo špionáže a z krádeže štátneho tajomstva. Vyzradenie prísne tajných dokumentov odhalilo existenciu globálnych sledovacích programov, ktoré prevádzkovala NSA v spolupráci s Austráliou, Veľkou Britániou a Kanadou.



Rodelovej a jej dcére Kanada udelila azyl už v januári; podľa For the Refugees však túto informáciu z bezpečnostných dôvodov držali v tajnosti. Žene údajne hrozila deportácia z Hongkongu späť na Filipíny, uviedla rozhlasová stanica Radio-Canada.



Päť ďalších osôb, ktoré pomohli Snowdenovi, takisto požiadali o azyl, no zatiaľ zostávajú v Hongkongu a čakajú na odpoveď, informoval kanadský denník National Post.



Kanadský premiér Justin Trudeau situáciu odmietol komentovať. Označil ju za špecifický prípad a podľa neho by nebolo vhodné sa k nemu ďalej vyjadrovať.