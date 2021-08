Kanada ukončila evakuácie z Afganistanu

Montreal 26. augusta (TASR) - Kanada vo štvrtok oznámila, že ukončuje evakuačné lety z afganského hlavného mesta Kábul. Stalo sa tak len niekoľko dní pred konečným odsunom amerických vojakov, ktorí zaisťujú bezpečnosť na tamojšom letisku po tom, ako v krajine prevzalo moc militantné hnutie Taliban. Informovala o tom agentúra AFP.



"V priebehu dňa sa naše evakuačné operácie ukončili," povedal na tlačovej konferencii generálporučík Wayne Eyre z kanadského ministerstva obrany. "Priali by sme si zostať dlhšie a zachrániť všetkých, ktorí tak zúfalo chceli odísť. To, že sme tak nemohli urobiť, je skutočne srdcervúce, ale okolnosti na mieste sa rýchlo zhoršovali," dodal.



Ukončenie evakuácií z Afganistanu medzičasom oznámili aj Dánsko a Belgicko. Evakuácie z Afganistanu plánuje do piatka zavŕšiť aj Španielsko a Francúzsko.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.