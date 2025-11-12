< sekcia Zahraničie
Kanada uvalila na Rusko sankcie, sú zamerané aj na IT infraštruktúru
Opatrenia sa týkajú aj infraštruktúry, ktorú podľa Kanady Rusko využíva na kybernetické útoky proti Ukrajine.
Autor TASR
Niagara 12. novembra (TASR) - Kanada uvalila ďalšie sankcie zamerané na ruskú výrobu dronov a energetiky, oznámila v stredu kanadská šéfka diplomacie Anita Anandová počas stretnutia ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v kanadskom meste Niagara. Na zasadnutí bol prítomný aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP.
Opatrenia sa týkajú aj infraštruktúry, ktorú podľa Kanady Rusko využíva na kybernetické útoky proti Ukrajine. Zameriavajú sa aj na plavidlá, ktoré sú súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily – starých lodí plaviacich sa zväčša pod vlajkami afrických krajín, ktoré Rusko využíva na obchádzanie sankcií a predaj ropy. Na mnoho týchto plavidiel uvalili Európska únia a Británia sankcie.
Anandová informovala, že nové sankcie Kanady sú prvými sankciami zameranými na „IT infraštruktúru používanú v hybridných stratégiách Ruska proti Ukrajine“. Sankcie sa vzťahujú aj na spoločnosti pôsobiace v ruskom priemysle skvapalneného zemného plynu.
„Kanada bude naďalej zabezpečovať, aby ruské kroky nezostali nepotrestané,“ povedala novinárom Anandová po boku Sybihu.
Ukrajinský minister zahraničných vecí predtým uviedol, že rokovania by sa mali zamerať na „posilnenie dlhodobých schopností Ukrajiny“, a zároveň vyzval G7, aby zmobilizovala ďalšiu podporu pre výrobu dronov a protivzdušnú obranu Kyjeva.
Opatrenia sú súčasťou „neustáleho úsilia G7 zvýšiť ekonomický tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu“, uviedlo kanadské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku.
