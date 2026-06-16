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Kanada uvalila nové sankcie na ruskú tieňovú flotilu

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Zozadu zľava v smere hodinových ručičiek: americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Mark Carney, talianska premiérka Giorgia Meloniová, japonská premiérka Sanae Takaičiová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Thání, prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján, predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz sa v utorok 16. júna 2026 zúčastňujú na pracovnom obede lídrov krajín G7 a Blízkeho východu vo francúzskom Evian-les-Bains. Foto: TASR/AP

Po rokovaní Carneyho s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraji summitu G7 vo Francúzsku to oznámila kanadská vláda.

Autor TASR
Ottawa 16. júna (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v utorok oznámil nové sankcie cielené na ruskú tieňovú flotilu, príjmy z energetiky, obranno-priemyselný sektor a entity napojené na dezinformačné kampane. Po rokovaní Carneyho s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraji summitu G7 vo Francúzsku to oznámila kanadská vláda, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Na zozname pribudla novozélandskej spoločnosti Maritime Mutual, ktorá podľa Reuters pomáhala uľahčiť obchod s iránskou a ruskou ropou v hodnote desiatok miliárd dolárov. Už vo februári na ňu uvalilo sankcie Spojené kráľovstvo.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí krátko na to zakázalo vstup pre 103 Kanaďanov, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS. „Vstup do Ruskej federácie je natrvalo zakázaný pre 103 kanadských občanov, ktorých aktivity, predovšetkým v kanadskom parlamente, sú zamerané na hanobenie ústavného poriadku a zahraničnopolitického kurzu našej krajiny a sú tiež podriadené úlohe nelegitímnej konfiškácie majetku ruského suverénneho štátu,“ uviedol rezort.
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