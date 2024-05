Kanada uviedla, že zásahy zahraničia do volieb neovplyvnili výsledok

Montreal 4. mája (TASR) - Verejná komisia na prešetrenie podozrení zo zasahovania zahraničia do kanadských volieb v rokoch 2019 a 2021, ktoré vrátili k moci liberálnu vládu Justina Trudeaua, skonštatovala prítomnosť takýchto zásahov. Nemali však vplyv na výsledok volieb, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Komisia zverejnila svoju prvú správu v piatok, po 21 dňoch vypočúvania a svedectiev šéfov tajných služieb, vysokých vládnych úradníkov a politikov.



Podozrenia zo zasahovania – najmä zo strany Číny – do predchádzajúcich dvoch federálnych volieb v Kanade dostávali Trudeauovu vládu pod tlak, najmä po tvrdeniach, že Peking sa snažil ovplyvniť alebo zvrátiť demokratický proces v krajine.



"Počas posledných dvoch federálnych volieb sa vyskytli prípady cudzieho zasahovania, nenarušili však integritu nášho volebného systému," uviedla v správe členka komisie Marie-Josee Hogueová.



V správe sa zdôrazňuje, že Liberálna strana by vyhrala "s alebo bez cudzieho zasahovania" do týchto volieb a že samotné hlasovacie lístky boli odovzdané a spočítané bez manipulácie.



"Napriek tomu, zasahovanie, ku ktorému došlo, je škvrnou na našom volebnom procese a ovplyvnili proces vedúci k samotnému hlasovaniu," skonštatovala Hogueová. Poukázala na dva mechanizmy zasahovania – dezinformácie a finančnú podporu, ktoré zahŕňali úplatkárstvo, vydieranie, kybernetické útoky a šírenie falošných správ prostredníctvom sociálnych médií a masmédií.



Komisia v správe uviedla, že "považuje Čínu za najväčšiu hrozbu pre kanadský volebný priestor".



Zistenia v prvej správe sú predbežné a konečný dokument sa očakáva v decembri.



Trudeau svedčil pred komisiou minulý mesiac a povedal, že nedávne voľby v krajine skutočne "rozhodli Kanaďania" a že jeho vláda pracovala na prekazení cudzieho zasahovania.



Čína po celú dobu popiera obvinenia zo zasahovania do volieb v Kanade.



Kanada a Čína sú vo vzájomnom diplomatickom a obchodnom spore od konca roka 2018, keď kanadská polícia na žiadosť USA zadržala finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou.



Čína následne zatkla dvoch Kanaďanov - kanadského diplomata Michaela Kovriga a podnikateľa Michaela Spavora - a v polovici júna tohto roka voči nim vzniesla obvinenia zo špionáže. Kanadská vláda aj obaja obvinení to však rázne odmietajú.