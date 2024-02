Kanada v koordinácii s Britániou a USA oznámila sankcie voči Rusku

Ottawa 23. februára (TASR) - Kanada v piatok v súvislosti s vojnou rozpútanou Ruskom na Ukrajine oznámila uvalenie sankcií na ďalších desať jednotlivcov a 153 subjektov. Tieto sankcie podľa kanadskej vlády pokrývajú oblasti ovplyvňujúce schopnosť Ruska pokračovať v nezákonnej a neospravedlniteľnej invázii na Ukrajinu.



Kanada tento svoj krok koordinovala so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom, ktoré v piatok tiež oznámili nový balík sankcií voči Rusku. V poradí už 13. balík sankcií schválila v piatok aj Rada EÚ.



Ako s odvolaním sa na vyhlásenie kanadskej ministerky zahraničných vecí Mélanie Jolyovej informoval britský denník The Guardian, sankcie sa zameriavajú na jednotlivcov a subjekty, ktoré podporujú ruskú armádu prostredníctvom financií, logistiky a obchádzaním už uvalených sankcií.



Medzi sankcionovanými jednotlivcami je poradca ruského prezidenta Vladimira Putina, ako aj vysokopostavení predstavitelia súkromných a štátnych spoločností registrovaných v Rusku a na Cypre.



Väčšina sankcionovaných subjektov je súčasťou ruského vojensko-priemyselného komplexu a zabezpečuje výskum a vývoj, výrobu a opravy a ďalší tovar a služby ruskému ministerstvu obrany.



Kanada tiež oznámila zákaz vývozu tých druhov tovarov do Ruska, ktoré by sa mohli použiť na výrobu zbraní a na podporu vojny proti Ukrajine. Zákaz sa vzťahuje na výbušniny vrátane rozbušiek, ktoré sa používajú v ťažobnom a stavebnom sektore. Zákaz vývozu sa týka aj 20 ďalších kontrolovaných položiek, o ktorých je známe, že ich Rusko používa na výrobu a výrobu zbraní.



Vo vyhlásení kanadského ministerstva sa uvádza, že Kanada zvyšuje tlak na Putina a ruskú vládu posilnením svojho režimu sankcií.



Kanadské sankcie sa totiž teraz môžu zamerať na akúkoľvek osobu v zahraničí, ktorá nie je kanadským štátnym príslušníkom a porušuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. To zahŕňa ľudí, ktorí pomáhajú Rusku a jeho zástupcom vyhnúť sa sankciám alebo ich obísť.



Ako sa píše vo vyhlásení, Kanada naďalej čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú inváziu ruskej vlády na Ukrajinu, ktorá zbytočne ohrozila stabilitu celého regiónu a ohrozila nespočetné životy, a vyzýva prezidenta Putina, aby okamžite stiahol svoju armádu a jej spojencov z ukrajinského územia.