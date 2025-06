KANADA V PLAMEŇOCH: Dym zhoršil ovzdušie aj v USA

Montreal 5. júna (TASR) - Vyše 31.000 ľudí bolo v stredu evakuovaných v celej Kanade v dôsledku rozsiahlych lesných požiarov, ktoré ohrozujú mestá a dediny, informovali tamojšie úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Viac než 200 požiarov horiacich naprieč krajinou, z ktorých polovica je označená za nekontrolovateľné, doteraz spálilo vyše 2,2 milióna hektárov pôdy.



Najviac boli postihnuté provincie Saskatchewan a Manitoba, ktoré v uplynulých dňoch vyhlásili stav núdze.



„Situácia je momentálne zlá, pretože ľudia sú veľmi vystrašení, a ja tiež,“ povedal Tareq Hosen Alin, ktorý prevádzkuje hotel v La Ronge v provincii Saskatchewan, kde plamene zničili niekoľko podnikov. Malé mestečko s 2500 obyvateľmi bolo evakuované, no Alin uviedol, že zostal, aby poskytol ubytovanie záchranárom a hasičom.



Kanadskí hasiči boli uvedení do stavu pohotovosti a na pomoc prišli aj zo Spojených štátov. Do Kanady dorazilo 140 amerických hasičov, ktorí už pomáhajú pri hasení požiarov.



„Stojíme proti monštru. Posledné hodiny boli chaotické,“ uviedol hasičský zbor v La Ronge.



Požiare zhoršili kvalitu ovzdušia v strednej Kanade, ako aj v severných častiach Spojených štátov. Dym z lesných požiarov obsahuje plynné znečisťujúce látky, ako je oxid uhoľnatý, vodnú paru a častice, ktoré môžu byť obzvlášť nebezpečné pre zdravie.



Zmena klímy zvýšila intenzitu extrémnych poveternostných javov v Kanade, ktorá sa ešte stále spamätáva z leta 2023, keď zhorelo 15 miliónov hektárov lesov.



Väčšinu pretrvávajúcich požiarov spôsobila ľudská činnosť, často neúmyselne, napríklad zle uhasené ohniská alebo prejazd vozidiel cez extrémne suché oblasti.