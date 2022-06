Kanada v rámci posilnenia bezpečnosti vyšle do Baltského mora fregaty

Ottawa 27. júna (TASR) - Kanada v nedeľu vyslala do Baltského mora a severného Atlantiku dve vojenské lode, ktoré sa pripoja k dvojici fregát, ktoré už v danej oblasti pôsobia s cieľom posilniť východné krídlo NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



Vojenské lode Kingston a Summerside vyplávali na štvormesačné nasadenie v rámci "odstrašujúcich opatrení v strednej a východnej Európe", ktoré sa začali v roku 2014 po anexii polostrova Krymu Moskvou, uviedli kanadské námorné sily vo vyhlásení.



Do októbra sa lode zúčastnia na námorných cvičeniach zameraných na odstraňovanie mín a budú v stave "vysokej pripravenosti", ktorá im umožní "rýchlo a účinne reagovať na podporu akýchkoľvek operácií NATO", dodalo kanadské vojenské námorníctvo.



Fregaty Halifax a Montréal, ktoré v danej námornej oblasti už pôsobia, sa z operácie aliancie NATO s kódovým názvom Reassurance, ktorá je v súčasnosti najväčším nasadením Kanady v zahraničí, vrátia do domovského prístavu v júli, dodala AFP.