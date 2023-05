Kanada vyhostila čínskeho diplomata, mal sa snažiť zastrašiť poslanca

Ottawa 9. mája (TASR) - Kanadské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo vyhostenie čínskeho diplomata obvineného zo snahy o zastrašenie kanadského poslanca, ktorý kritizoval Peking. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Kanada sa rozhodla vyhlásiť za nežiadúcu osobu pána Čao Weja," uviedla vo vyhlásení kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová. "Nebudeme tolerovať žiadnu formu cudzieho zasahovania do našich vnútorných záležitostí," dodala. Pripomenula, že na takéto správanie upozornila aj ostatných diplomatov pôsobiacich v Kanade.



Čínske tajné služby mali podľa kanadských bezpečnostných úradov, ktoré citoval denník The Globe and Mail, plánovať zavedenie sankcií voči kanadskému poslancovi Michaelovi Chongovi a jeho príbuzným žijúcim v Hongkongu. Chong totiž vo februári 2021 hlasoval za odsúdenie konania Pekingu v čínskej provincii Sin-ťiang ako genocídy.



Do zastrašovania poslanca mal byť zapletený aj diplomat Čao Wej pracujúci na čínskom konzuláte v Toronte. Kanada si na základe týchto obvinení minulý týždeň predvolala čínskeho veľvyslanca v Ottawe. Peking v piatok dôrazne poprel akékoľvek pochybenie a trval na tom, že škandál "umelo zveličili niektorí kanadskí politici a médiá".



Čínske veľvyslanectvo v Ottawe v reakcii na vyhostenie diplomata uviedlo, že Kanada týmto krokom "sabotovala" vzťahy medzi oboma krajinami.



"Čínska strana prijme rázne protiopatrenia a všetky z toho vyplývajúce dôsledky bude znášať kanadská strana," reagovala čínska ambasáda. Peking uviedol, že v tejto súvislosti podal oficiálny protest proti porušovaniu medzinárodného práva a diplomatických noriem. Zároveň obvinil Kanadu zo "zámerného podkopávania vzťahov".



Kanadský premiér Justin Trudeau v uplynulých dňoch čelil silnejúcemu tlaku, aby zajal nekompromisný postoj voči Pekingu. V minulosti sa objavili odhalenia, že Čína sa snažila ovplyvňovať voľby v Kanade v rokoch 2019 a 2021. Peking to popiera.