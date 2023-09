Kanada vyhostila indického diplomata v rámci vyšetrovania vraždy

Ottawa 19. septembra (TASR) - Kanadská vláda v pondelok oznámila, že má dôkazy o možnej účasti indickej vlády na vražde sikhského aktivistu v Kanade. Ottawa v tejto súvislosti vyhostila vysokopostaveného indického diplomata. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Kanadský premiér Justin Trudeau na mimoriadnej schôdzi parlamentu povedal, že Ottawa má od tajných služieb dôveryhodné dôkazy, podľa ktorých sa mali indickí agenti podieľať na zabití sikhského aktivistu, kanadského občana, Hardeepa Singha Nijjara. K vražde došlo 18. júna v provincii Britská Kolumbia.



"Zapojenie cudzej vlády do vraždy kanadského občana na kanadskej pôde je neprijateľným porušením našej suverenity," povedal Trudeau. Indickú vládu vyzval, aby spolupracovala pri objasnení tejto záležitosti. Naí Dillí na obvinenia bezprostredne nereagovalo.



Kanadský premiér uviedol, že o vražde aktivistu hovoril aj so svojím indickým kolegom Naréndrom Módím na nedávnom summite G20 v Naí Dillí. Dodal, že Ottawa na prípade úzko spolupracuje so svojimi spojencami.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Melanie Jolyová následne oznámila, že vláda v tejto veci podnikla okamžité kroky. "Dnes sme z Kanady vyhostili vysokopostaveného indického diplomata," povedala. Priblížila, že ide o šéfa indickej spravodajskej služby v Kanade.



Nijjar, ktorého India v minulosti vyhlásila za hľadaného teroristu, bol zastrelený pred sikhským chrámom v kanadskom meste Surrey. Počas svojho života podporoval vytvorenie nezávislého štátu Chálistán pre náboženskú menšinu sikhov. India obvinila Nijjara z páchania teroristických útokov v Indii, aktivista to popieral.



V Kanade žije najväčšia komunita sikhov mimo indického štátu Pandžáb, pripomína AFP.