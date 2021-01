Kanada vyjadrila znepokojenie nad zatýkaním na protestoch v Rusku

Canada expresses its deep concern with the mass detention of protestors and members of the media following peaceful demonstrations in #Russia. We call on Russian authorities to respect #HumanRights and immediately release those who were detained. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) January 23, 2021

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2021

Today's strong Russian police response to rallies, demanding freedom for Alexey @navalny and investigation of his poisoning is disturbing. The right for free assembly, freedom of speech and expression of different political views should be respected in democratic countries. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) January 23, 2021

Ottawa 24. januára (TASR) - Kanadské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu na Twitteri vyjadrilo "" v súvislosti so zatýkaním počas sobotňajších protestov v Rusku, ktoré zorganizovali stúpenci väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného, pričom Ottawa Moskvu vyzvala, aby zadržaných demonštrantov "". Informovala o tom agentúra AFP." uviedlo ministerstvo.Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach ruských miest a zúčastnili sa na nich desaťtisíce ľudí. Podľa správ aktivistov z organizácie OVD-Info bolo zadržaných viac ako 3200 účastníkov protestov. Najviac ich bolo zadržaných v Moskve (približne 1300), kde došlo k zrážkam medzi políciou a protestujúcimi, a v druhom najväčšom meste Petrohrad (takmer 500).Znepokojenie nad zásahmi ruskej polície voči účastníkom demonštrácii medzičasom vyjadrili aj EÚ a USA. "," napísal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na Twitteri. Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price uviedol, že "".V podobnom duchu sa na Twitteri vyjadril aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. "napísal Korčok.