Kanada vyradila Sýriu zo zoznamu teroristických štátov
Od prevzatia moci sa noví sýrski lídri snažia prezentovať Sýrčanom a zahraničným mocnostiam ako umiernená skupina.
Autor TASR
Toronto 6. decembra (TASR) - Kanada vyradila v piatok Sýriu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus a zrušila označenie skupiny sýrskeho prezidenta Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) za „teroristickú organizáciu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto rozhodnutie sme nebrali na ľahkú váhu,“ zdôraznilo kanadské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Kroky boli v súlade s nedávnymi rozhodnutiami našich spojencov vrátane Británie a Spojených štátov a nadväzujú na snahy sýrskej prechodnej vlády posilniť stabilitu v Sýrii,“ vysvetlilo.
Kanada zaradila Sýriu na zoznam „štátov podporujúcich terorizmus“ v roku 2012, keď potlačenie prodemokratických protestov exprezidentom Bašárom Asadom vtiahlo krajinu do občianskej vojny.
HTS bola vo veľkej miere sankcionovaná pre svoje napojenia na Al-Káidu, no niekoľko západných štátov už túto skupinu zo zoznamu vyradilo, aby zlepšili spoluprácu s novou sýrskou vládou a jej prezidentom Ahmadom Šarom. Od prevzatia moci sa noví sýrski lídri snažia prezentovať Sýrčanom a zahraničným mocnostiam ako umiernená skupina. Ottawa naďalej uplatňuje sankcie voči 56 sýrskym subjektom vrátane bývalých predstaviteľov padlého Asadovho režimu a členov Asadovej rodiny, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
