Riga 10. júla (TASR) - Kanada vyšle do Lotyšska ďalších 1200 vojakov v rámci plánu posilnenia prítomnosti jednotiek NATO na odradenie ruskej agresie v Pobaltí. Oznámil to v pondelok počas návštevy Lotyšska kanadský premiér Justin Trudeau, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters,



Kanada tak zdvojnásobí svoju vojenskú prítomnosť v Lotyšsku, pripomenul Trudeau na spoločnej tlačovej konferencii so svojím lotyšským náprotivkom Krišjanisom Karišom. Príslušnú dohodu podpísali na vojenskej základni Adazi.



Kanada v Lotyšsku vedie "ľahký" prápor zložený z 1700 vojakov, ktorý teraz chce rozšíriť pre prípad, ak by Rusko vpadlo na územie NATO. Aliancia už predtým avizovala zvýšenie bojaschopnosti práporov v Lotyšsku, Litve, Estónsku a Poľsku.



"Títo vojaci posilnia kapacity našich pozemných, námorných a vzdušných síl a vytvoria podporu pre špeciálne operácie v strednej a východnej Európe," uviedol Trudeau.



Kanadský premiér je na návšteve Lotyšska pred dvojdňovým summitom NATO v litovskom Vilniuse, ktorý sa začne v utorok.