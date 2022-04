Kanada vyšle do Poľska vojakov na pomoc utečencom z Ukrajiny

Ottawa 14. apríla (TASR) - Kanada vyšle približne 150 vojakov na humanitárnu misiu do Poľska na pomoc pri riešení masívneho prílevu Ukrajincov, ktorí utekajú pred ruskou inváziou. Oznámila to vo štvrtok kanadská ministerka obrany Anita Anandová, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Keďže vyše polovica z viac než 4,7 milióna ukrajinských žiadateľov o azyl odišla do susedného Poľska, tento spojenec NATO čelí utečeneckej kríze a požiadal o pomoc.



Len 100 z celkového počtu vojakov vyčlenených na misiu bude nasadených okamžite, uviedla Anandová na tlačovej konferencii na leteckej základni Trenton v provincii Ontário. Dodala, že vojaci "budú pomáhať Poľsku pri podpore a starostlivosti o Ukrajincov utekajúcich pred násilím".



Títo vojaci, ktorí hovoria plynule po ukrajinsky, majú byť vyslaní do frontových prijímacích centier v celom Poľsku, kde budú "poskytovať všeobecnú podporu, duchovné služby a obmedzenú zdravotnú starostlivosť", uviedla Anandová.



Vojaci tiež podporia humanitárnu pracovnú skupinu pod vedením Poľska a pomôžu pri presídľovaní Ukrajincov do Kanady. Ottawa v marci oznámila, že prijme neobmedzený počet ukrajinských utečencov, a doteraz schválila 30.000 žiadostí podľa nových osobitných imigračných pravidiel pre Ukrajincov.



Kanadský minister pre prisťahovalectvo Sean Fraser však nedávno uviedol, že od začiatku roka prišlo do Kanady v rámci tohto opatrenia a iných migračných programov len 12.000 Ukrajincov.



Kanadská vláda minulý týždeň vyčlenila ďalšiu miliardu dolárov (800 miliónov USD) na pôžičky pre Ukrajinu prostredníctvom Medzinárodného menového fondu (MMF) a 500 miliónov dolárov (400 miliónov USD) na vojenskú pomoc.