Kanada vyšle generála do novej jednotky NATO v Lotyšsku

Ottawa 13. mája (TASR) - Kanada vyšle vojenského generála a šesť štábnych dôstojníkov do novej jednotky Severoatlantickej aliancie (NATO) v Lotyšsku, ktorá bude pomáhať s plánovaním, koordinovaním a integráciou regionálnych vojenských aktivít. Oznámil to vo štvrtok kanadský premiér Justin Trudeau. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Generál a štábni dôstojníci budú súčasťou vôbec prvej vojenskej jednotky podobného druhu, uviedol Trudeau na spoločnej tlačovej konferencii s lotyšským premiérom Krišjánisom Kariňšom. "Bude slúžiť ako ďalšia dôležitá časť zlepšovania obranných a odstrašujúcich schopností NATO," uviedol kanadský premiér.



Kariňš privítal účasť Kanady v novej "multidivíznej" jednotke. "Je to krok tým úplne správnym smerom. Je to hlavne správa pre Moskvu a pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina, že to s našou obranou myslíme smrteľne vážne," vyhlásil lotyšský premiér.



V rámci reakcie na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu Kanada rozšírila a predĺžila prítomnosť svojich vojakov v bojovej skupine NATO nachádzajúcej sa v Lotyšsku. Súčasťou tejto skupiny sú pritom aj vojaci z iných krajín NATO, konkrétne z Talianska, Poľska, Španielska a Slovenska.



Kanada má v Lotyšsku - malej pobaltskej krajine ležiacej na hraniciach s Ruskom - rozmiestnených takmer 700 vojakov, píše Reuters.