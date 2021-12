Kanada vyžaduje, aby sa ľudia po prílete otestovali

Montreal 1. decembra (TASR) - Kanada bude od všetkých ľudí, ktorí na jej územie priletia z inej krajiny, s výnimkou Spojených štátov, žiadať, aby sa po príchode podrobili testu na koronavírus. Oznámil to v utorok kanadský minister zdravotníctva Jean-Yves Duclos, ktorého citovala agentúra Reuters.



Takýmto opatrením sa Ottawa snaží potlačiť šírenie nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. V tejto súvislosti sa v utorok rozhodla aj rozšíriť dočasný zákaz vstupu na svoje územie pre cestujúcich z Egypta, Nigérie a Malawi. Aktuálne tak nepovoľuje vstup cestujúcim celkovo už z desiatich afrických krajín.



Kanada dosiaľ na svojom území zaznamenala šesť ľudí nakazených novým variantom omikron, z ktorých prinajmenšom traja boli nedávno v Nigérii, približuje Reuters.



Minister Duclos na tlačovom brífingu uviedol, že všetci cestujúci, ktorí priletia do Kanady z inej krajiny, okrem USA, sa "odteraz budú musieť otestovať (priamo) na letisku, na ktorom v Kanade pristanú". Na výsledky týchto testov budú musieť podľa jeho slov čakať v izolácii.



Duclos tiež avizoval, že vláda sa chystá diskutovať s predstaviteľmi desiatich kanadských provincii o tom, či by sa takéto povinné testovanie mohlo v prípade potreby rozšíriť aj na všetkých, ktorí do Kanady prichádzajú z USA, a to či už letecky alebo cez pozemné hranice. Zatiaľ však podľa jeho slov nie je zrejmé, či to vôbec bude potrebné.



Kanadský minister dopravy Omar Alghabra zároveň v utorok oznámil, že do Kanady bude dočasne zakázaný vstup cudzincom, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Nigérii, Malawi či Egypte.



Kanada už minulý týždeň takto zakázala na svoje územie vstup cestujúcim, ktorí boli v posledných dvoch týždňoch v Juhoafrickej republika, Namíbii, Lesothe, Botswane, Eswatini (niekdajšom Svazijsku), Zimbabwe či Mozambiku.



Minister Alghabra uviedol, že Kanaďania alebo ľudia s trvalým pobytom v Kanade, ktorí boli nedávno v niektorej z týchto desiatich krajín, sa pred vstupom do Kanady musia otestovať, a to aj v prípade, že sú proti covidu kompletne zaočkovaní.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z JAR. Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, ako aj v Hongkongu, Izraeli a mnohých európskych krajinách. Viaceré štáty v súčasnosti prijímajú v súvislosti s ním obmedzenia vrátane rušenia leteckých spojení z krajín južnej Afriky.