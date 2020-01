Kanada zabezpečí dôkladné vyšetrenie havárie ukrajinského lietadla

Ottawa 8. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau vyhlásil, že jeho vláda osloví svojich medzinárodných partnerov so zámerom zabezpečiť, aby vyšetrovanie havárie ukrajinského dopravného lietadla, pri ktorej v stredu v Iráne zahynulo 176 ľudí vrátane 63 Kanaďanov, bolo realizované dôkladne.



"Naša vláda bude pokračovať v úzkej spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi na zabezpečení toho, aby sa táto havária riadne vyšetrila," uviedol Trudeau vo vyhlásení, ktoré nasledovalo po tom, ako premiér kondoloval rodinám a priateľom obetí, informovala tlačová agentúra Reuters.



Trudeau zároveň vyhlásil, že kanadská vláda je v kontakte s vládou na Ukrajine a "komunikuje s príslušnými úradmi i medzinárodnými partnermi". Kanada prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v roku 2012.



Pri havárii Boeingu-737 leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktorý sa zrútil krátko po štarte z letiska v iránskom hlavnom meste Teherán, zahynuli občania zo siedmich krajín, potvrdil na Twitteri ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko.



"Máme nasledovné informácie o krajinách pôvodu obetí katastrofy letu PS 752: Irán (82), Kanada (63), Ukrajina (2 + 9 členov posádky), Švédsko (10), Afganistan (4), Nemecko (3), Spojené kráľovstvo (3). Pozostalým vyjadrujeme sústrasť. Ukrajinské úrady pokračujú vo vyšetrovaní," napísal Prystajko, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



Nešťastie sa odohralo v čase, keď Blízky východ čelí výraznému zvýšeniu napätia v súvislosti so zabitím vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního americkými silami a stredajším odvetným raketovým útokom na americké základne v Iraku.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však na základe bezprostredných zistení neexistuje žiadna indícia o tom, že by za zrútením dopravného lietadla bolo cudzie zavinenie. Zelenskyj zároveň varoval pred "špekuláciami" o príčinách tohto nešťastia, pripomína tlačová agentúra AFP. Podľa prvotného vyšetrovania išlo o technické problémy lietadla, ktoré smerovalo do Kyjeva.



Americké letecké úrady oznámili, že zakázali leteckým prepravcom registrovaným v USA prelety nad územím Iraku, Iránu a Perzského zálivu, pričom spoločnosti ako Lufthansa a Air France prerušili lety cez iracký aj iránsky vzdušný priestor.



Washington vyzval na "úplnú spoluprácu" pri vyšetrovaní katastrofy letu PS 752 v Iráne, ktorý Spojeným štátom - svojmu úhlavnému nepriateľovi - odmietol vydať tzv. čierne skrinky zo zrúteného boeingu.



"Spojené štáty vyzývajú na úplnú spoluprácu s akýmikoľvek vyšetrovateľmi pri objasnení príčiny tejto havárie," vyhlásil šéf americkej diplomacie Mike Pompeo bez toho, aby priamo menoval Irán.