Kanada zakázala 324 typov útočných zbraní, chce ich poslať na Ukrajinu

Ottawa 6. decembra (TASR) — Kanadská vláda vo štvrtok oznámila zákaz ďalších 324 typov strelných zbraní a udelila na ne zbraňovú amnestiu. Takto získané zbrane by mali byť poslané na Ukrajinu, informovala agentúra AFP.



Stalo sa tak v predvečer 35. výročia antifeministického útoku, pri ktorom v jednej zo škôl v Montreale zahynulo 14 žien. Tento masaker vyvolal v kanadskej spoločnosti zdesenie.



Odhaduje sa, že v rámci amnestie, ktorá platí do októbra 2025, môže byť odovzdaných 14.500 kusov zbraní. Ich majitelia za ne dostanú od štátu finančnú kompenzáciu.



Minister obrany Bill Blair uviedol, že Ottawa bude spolupracovať s distribútormi a obchodmi so zbraňami a podnikať kroky, aby "sa tieto zbrane dostali z Kanady do rúk Ukrajincov... na použitie v ich boji proti Rusku".



"Každá pomoc, ktorú môžeme Ukrajincom ponúknuť, je krokom k ich víťazstvu," zdôraznil Blair.



Štvrtkovým oznámením sa zvyšuje počet typov strelných zbraní, ktoré Kanaďania nemôžu kupovať, predávať ani dovážať, na viac ako 1800.



Prípady masovej streľby sú v Kanade menej časté ako v Spojených štátoch, ale zo štatistík vyplýva, že za posledné desaťročie rástol počet násilných trestných činov spáchaných zbraňami. Podľa najnovších údajov bolo v roku 2022 zaznamenaných 1400 prípadov streľby, čo predstavuje takmer 37 incidentov na 100.000 ľudí.



V roku 2020 v Kanade zakázali 1500 modelov útočných zbraní. Šlo o reakciu na masovú streľbu v provincii Nové Škótsko, ktorá si vyžiadala 22 obetí.