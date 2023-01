Kanada zakázala väčšine cudzincov kupovať dva roky v krajine domy

Ottawa 2. januára (TASR) - V prvý deň tohto roka vstúpil v Kanade do platnosti zákaz pre väčšinu cudzincov kupovať v krajine domy. Vláda si od toho sľubuje zlepšenie prístupu k bývaniu pre bežných Kanaďanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zákaz sa netýka všetkých cudzincov. Vyňatí sú z neho napríklad utečenci či cudzinci, ktorí majú v Kanade trvalý pobyt. Navyše koncom decembra kanadská vláda informovala, že zákaz sa bude týkať iba nehnuteľností na bývanie v mestách, nie tých na rekreačné účely, ako sú chalupy na leto.



Dočasný zákaz navrhol premiér Justin Trudeau počas predvolebnej kampane v roku 2021, keď rýchlo rastúce ceny spôsobili, že pre mnohých bežných Kanaďanov sa domy stali nedostupnými. "Vysoký záujem o kanadské domy láka špekulantov, bohaté korporácie a zahraničných investorov," uvádzala premiérova Liberálna strana počas predvolebnej kampane. To podľa nej viedlo k prudkému rastu cien. "Domy sú pre ľudí, nie pre investorov," dodávali liberáli.



Po víťazstve vo voľbách Liberálna strana pripravila zákon o zákaze nákupu rezidenčných nehnuteľností cudzincami. Navyše mnohé veľké mestá, ako Vancouver a Toronto, zaviedli dane pre nerezidentov a nevyužívané domy.



Medzičasom, ešte pred vstupom tohto opatrenia do platnosti, sa však realitný trh ochladil, keď centrálna banka s cieľom dostať infláciu pod kontrolu začala zvyšovať úrokové sadzby. Na to následne reagovali aj sadzby hypoték.



Podľa Kanadskej asociácie realitných kancelárií dosahovala priemerná cena domu maximum na začiatku minulého roka, a to na úrovni vyše 800.000 kanadských dolárov (554.016 eur). V decembri sa už priemerná cena pohybovala tesne nad 630.000 CAD (436.288 eur).



Viacerí experti zároveň uvádzajú, že zákaz pre cudzincov nebude mať na dostupnosť bývania pre Kanaďanov výraznejší vplyv. Cudzinci sa totiž na celkovom vlastníctve domov v Kanade podieľajú menej než 5 %. Situáciu by skôr riešilo zrýchlenie výstavby nových domov.



(1 EUR = 1,444 CAD)