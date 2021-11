Kanada zakázala vstup cudzincom, ktorí cestovali cez južnú Afriku

Toronto 26. novembra (TASR) - Kanada v piatok oznámila, že zakazuje vstup cudzích štátnych príslušníkov, ktorí za posledných 14 dní cestovali cez južnú Afriku. Kanada tak reaguje na objavenie nového variantu koronavírusu označeného gréckym písmenom omikron, ktorý vyvoláva vo svete obavy a donútil mnoho krajín zaviesť cestovné zákazy. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Kanadská vláda takisto uviedla, že pre všetkých Kanaďanov, ktorí posledných 14 dní cestovali do južnej Afriky, bude testovanie povinné. Testovaní budú pri príchode do Kanady a musia ísť tiež do karantény, ak nebudú mať negatívny výsledok testu.



Aj ľudí, ktorí pricestovali do Kanady posledných 14 dní, úrady požiadali, aby išli do karantény a absolvovali test na ochorenie COVID-19.



Z južnej Afriky nie sú do Kanady žiadne priame lety.



Predstavitelia krajiny tiež informovali, že nič nenaznačuje, že v Kanade sú už nejaké prípady nákazy variantom omikron.