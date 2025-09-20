< sekcia Zahraničie
Kanada zakázala vstup do krajiny írskej rapovej skupine Kneecap
Skupine Kneecap zakázala maďarská vláda vstup do krajiny aj na budapeštiansky hudobný festival Sziget, pričom sa rovnako odvolala na jej nenávistné prejavy a otvorenú chválu Hamasu a Hizballáhu.
Autor TASR
Montreal 20. septembra (TASR) - Kanada v piatok oznámila, že sa rozhodla zakázať vstup na svoje územie írskej rapovej kapele Kneecap, ktorú obvinila z podpory militantných skupín ako Hamas či Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Táto skupina podnecovala politické násilie a verejne prejavovala podporu teroristickým organizáciám, ako sú Hizballáh a Hamas,“ uviedol parlamentný tajomník pre boj proti zločinu Vince Gasparro vo videu na platforme X. „Sú to nebezpečné prejavy podpory násilia a nenávisti,“ povedal. „Členovia skupiny Kneecap boli uznaní za nespôsobilých pre vstup do Kanady,“ dodal. AFP pripomína, že skupina mala v Kanade koncertovať v októbri.
Kneecap sa v priebehu leta stal jednou z najkontroverznejších hudobných kapiel. Zrušené boli mnohé jeho koncerty a členom kapely zakázali - pre ich vyhranený pro-palestínsky postoj - vstup na svoje územie aj viaceré krajiny.
Skupina Kneecap známa konfrontačným štýlom a írskymi nacionalistickými posolstvami sa v ostatných mesiacoch dostávala na titulné stránky médií pre ostrú kritiku Izraela za jeho vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy. Popiera však, že by podporovala násilie či zakázané skupiny. S protiizraelskými výrokmi ale vystúpila v júni napríklad aj na britskom hudobnom festivale Glastonbury, za čo si vyslúžila rozsiahlu kritiku.
Hoci kapela popiera akúkoľvek podporu terorizmu, jej spevák Liam O'Hanna, vystupujúci pod prezývkou Mo Chara, je navyše obvinený z podpory zakázanej organizácie. Prípad súvisí s incidentom, pri ktorom minulý rok na koncerte v Londýne vytiahol vlajku Hizballáhu a skandoval „Nech žije Hamas, nech žije Hizballáh“.
„Naša (kanadská) vláda nebude tolerovať propagáciu politického násilia, terorizmu alebo antisemitizmu a nenávisti vo všeobecnosti,“ napísal Gasparro na sociálnych sieťach.
Skupina Kneecap v príspevkoch na sociálnych sieťach označila Gasparrove tvrdenia za „úplne nepravdivé a mimoriadne zlomyseľné“ a avizovala, že naňho plánuje podať žalobu. „Budeme sa neúnavne brániť proti nepodloženým obvineniam, ktoré majú umlčať náš odpor voči genocíde páchanej Izraelom,“ dodala kapela.
Skupine Kneecap zakázala v júli maďarská vláda vstup do krajiny aj na budapeštiansky hudobný festival Sziget, pričom sa rovnako odvolala na jej nenávistné prejavy a otvorenú chválu Hamasu a Hizballáhu. Kneecap tento rok obdobne stiahli zo svojho programu aj festivaly v Škótsku i Nemecku.
On behalf of the Government of Canada I am announcing that on the advice of our officials, we have deemed the group Kneecap ineligible to enter our country.— Vince Gasparro (@vgasparro) September 19, 2025
Our government will not tolerate the advocating of political violence, terrorism or Anti-Semitism and hate more broadly.
